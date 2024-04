ADL ha parlato al cuore di chi vuole andare via dal Napoli: ecco come li ha spronati

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto in merito alla visita di Aurelio De Laurentiis al centro sportivo di Castel Volturno:



"De Laurentiis sa che nello spogliatoio ci sono degli scontenti, che il pensiero ad altre destinazioni serpeggia e ha parlato anche al cuore di chi vuole andare via, sollecitando prestazioni di ottimo livello perché ogni giocatore può costruirsi un futuro migliore attraverso il proprio rendimento. La Champions è lontana ma l’Europa meno nobile è alla portata e il Napoli non vuole perdere la propria identità di squadra dalla dimensione internazionale. Frequenta le coppe europee da quattordici anni, nessuna squadra vanta questa longevità nell’ultimo ventennio".