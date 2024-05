ADL ha offerto 7 milioni per il 'nuovo Zielinski': può essere il primo acquisto

Calciomercato Napoli - Il Napoli punta ad un mercato forte tra giovani talenti e campioni e Giovanni Manna è già a lavoro con De Laurentiis che ha fatto la sua prima offerta di 7 milioni per quello che è considerato da molti il 'nuovo Zielinski' che ha somiglianze anche a Barella, si tratta di Jacopo Fazzini dell'Empoli.

Napoli su Fazzini dell'Empoli

Il Napoli punta su Jacopo Fazzini: il talento (classe 2003) 21enne centrocampista dell'Empoli, nel giro da qualche settimana anche della Nazionale Under 21. Come riporta Il Mattino, potrebbe essere il primo tassello della ricostruzione che parte in queste ore del Napoli di De Laurentiis che offre all'amico presidente Corsi i 7 milioni per prenderlo, ma il patron toscano rilancia a 10. Nell'affare potrebbe rientrare Caprile che difficilmente tornerà alla base per sbloccare l'affare.