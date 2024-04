Il Barcellona, in piena baraonda finanziaria, ma che ha eliminato gli azzurri dall'ultima Champions League, prepara due offerte da presentare proprio al Napoli, per due tasselli importanti, per Lobotka e Kvaratskhelia.

Il Barcellona su Lobotka e Kvaratskhelia

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis ha già detto di no agli emissari catalani. Prossimi giorni decisivi per il rinnovo di Kvara: 3-4 milioni all’anno e prolungamento fino al 2028.