ADL ha deciso, non cederà Osimhen neanche per 200 mln! La comunicazione è arrivata a Rivisondoli

Victor Osimhen è un punto fermo di questo Napoli Campione d'Italia e la sua assenza potrebbe essere un problema per la riconferma nella prossima stagione in Serie A e in Champions League.

Victor Osimhen

De Laurentiis non vuole cedere Osimhen

Secondo quanto riporta Il Mattino, il rinnovo arriverà solo quando Osimhen sarà certo che gli arabi non sono riusciti a convincere De Laurentiis. Dunque, ancora qualche giorno per mettersi l'anima in pace e rinviare il discorso Ryad almeno di un anno. Il patron azzurro ha pochi dubbi: neppure per 200 milioni cederà il suo gioiello, glielo ha voluto dire personalmente, in un faccia a faccia nel quartier generale di Rivisondoli.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli