ADL ha deciso, no al nuovo traghettatore: fiducia a Mazzarri, Cannavaro non arriverà

Nonostante il periodo negativo che vive il Napoli, De Laurentiis si fida di Mazzarri ma ha l’esigenza di avere tra le mani l’allenatore della rivoluzione, quello dell’anno zero.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, per questo, difficilmente, sceglierà un altro traghettatore al posto di Walterone. Ed è per questo, nonostante in tanti continuino a sussurrare il nome di Fabio Cannavaro come l’uomo giusto per arrivare a giugno, De Laurentiis continui a non credere a questa soluzione.

