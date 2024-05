ADL ha confermato a Conte il budget da 200 milioni, ma non basta: il motivo

Calciomercato Napoli - E' arrivata la conferma da Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli, attraverso l'ok di De Laurentiis che Antonio Conte avrà un budget di 200 milioni per fare acquisti a Napoli, ma non basta.

Calciomercato Napoli: budget mercato da 200 milioni per Conte

Arrivano le ultime notizie de Il Mattino che parlano della mossa di Manna, braccio destro ormai di De Laurentiis, che ha confermato a Conte che il budget del prossimo mercato avrà un tetto da super potenza di 200 milioni di euro. Chiaramente tenendo già conto dei 120 milioni della cessione di Osimhen che per il Napoli è scontata.

Una cifra enorme se paragonata agli investimenti negli ultimi anni, ma ovviamente non basta a Conte che vuole garanzie contrattuali da prima fascia: un triennale (al massimo un biennale con opzione per la stagione 2027/28) al top per la Serie A, cioè da 8-10 milioni netti a stagione.