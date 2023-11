ADL ha accantonato l'idea dell'esonero di Garcia, ma è preoccupato da un aspetto: ecco quale

Vincere è l'unica cosa che conta, vale anche per il Napoli e lo ha capito anche De Laurentiis che mette da parte il bel gioco a discapito dei 3 punti.

Aurelio De Laurentiis

De Laurentiis preoccupato dai risultati

Come riporta Il Mattino, se voleva continuare con lo show, doveva convincere Spalletti a restare. E ora si tiene stretto Garcia, anche perchè ha il terrore di non qualificarsi in Champions League. Il presidente azzurro sembra abbia accantonato l'idea di mandare via il proprio allenatore e i 3 punti sono diventati oro colato.

