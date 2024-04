ADL folgorato da Manna per un motivo in particolare, ecco perché l'ha scelto

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'arrivo in azzurro di Giovanni Manna, futuro direttore sportivo della SSC Napoli:

"De Laurentiis è rimasto folgorato dalla capacità di Manna di scovare e valorizzare i giovani talenti, come il ds ( 35 anni) nato a Vallo della Lucania ha dimostrato di saper fare alla Juve. Ora il neo direttore sportivo dovrà ripetersi a Napoli, visto che sembra essere lui il prescelto per gestire la ricostruzione: contratto di 5 anni da responsabile dell’area tecnica. Il presidente azzurro spera di ripetere le scelte azzeccate di Riccardo Bigon e Giuntoli: pure loro profili con poca esperienza, quando sbarcarono a Castel Volturno. Manna è in bianconero nel 2019 (responsabile Primavera) e ha fatto crescere - con il progetto Next Gen diversi gioielli, come Soulé, Barrenechea e Illing Junior".