ADL deve ancora incontrare l'agente di Koulibaly, ma spuntano già 2 nomi per sostituirlo

Caso Koulibaly, ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica in merito al suo futuro:

"Il presidente De Laurentiis e l’agente di Koulibaly non si sono ancora incontrati. Lo faranno quando arriverà l’offerta. La deadline è fissata alla fine di questo mese. Koulibaly non intende aspettare oltre e non esclude neanche di rimanere un altro anno con il Napoli seguendo l’esempio di Insigne che ha lasciato la maglia azzurra al termine del suo contratto. Se ne riparlerà a breve. Il club azzurro non esclude nulla e naturalmente sarebbe pronto ad intervenire qualora servisse un rinforzo nel reparto arretrato ( piacciono Senesi e Palomino) di alto livello".