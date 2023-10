L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla sfida di domani tra Napoli e Milan, con un Garcia ancora in bilico:

"Aurelio De Laurentiis anche ieri ha seguito la squadra a Castel Volturno. Le vittorie consecutive contro Verona e Union Berlino non sono ancora bastate a far tornare il sereno. Serve un successo contro il Milan, domani. Solo così Rudi Garcia può blindare la panchina e allontanare definitivamente i cattivi pensieri".