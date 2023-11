ADL a Castel Volturno ritrova Osimhen: è atteso nelle prossime 48 ore

Victor Osimhen pronto a tornare a Napoli e lavorare per recuperare dall'infortunio muscolare. De Laurentiis attende il proprio bomber a Castel Volturno nelle prossime ore. Lo riporta Repubblica:

De Laurentiis al Training Center di Castel Volturno: anche ieri dialoghi continui con l’allenatore e riunioni con i suoi collaboratori. Sarà presente pure all’Arechi per il Derby con la Salernitana. Tra domenica e lunedì ritroverà anche Osimhen, è atteso nelle prossime 48 ore dopo che ha avuto un permesso per risolvere alcuni problemi familiari in Nigeria.