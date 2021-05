Adesso anche il Napoli ha la sua fatal Verona! Repubblica: fermarsi sul traguardo è dura da digerire, azzurri incapaci di reagire

Napoli Calcio - Adesso anche il Napoli ha la sua fatal Verona. L’Hellas pareggia 1-1 al Maradona e la condanna per gli azzurri è durissima. Niente Champions League che ormai sembrava ad un passo, ma l’amara realtà dell’Europa League. Ne parla Repubblica.

"Fermarsi sul traguardo è dura da digerire. Il Napoli gioca male, è nervoso e soffre la determinazione degli avversari. Il gol, però, arriva: è il classico jolly e lo trova Rrahmani. L’ex di turno segna ma non esulta. Il vero problema è non riuscire a conservare il vantaggio. Il pari di Faraoni nasce da un lancio dalle retrovie e da una mancata chiusura di Hysaj. Una rete che assomiglia ad una doccia gelata per il Napoli, incapace di reagire. Gattuso mette in campo tutti gli attaccanti: entrano Mertens e Petagna, ma il risultato non cambia"