L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al calciomercato del Napoli e in particolare la questione legata a Salvatore Sirigu:



"Lobotka, Demme, Rrahmani e Sirigu stanno svolgendo un programma personalizzato. Il portiere dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana a Castel Volturno eliminando così i dubbi sulla sua tenuta fisica. Al momento il Napoli non pensa ad una sostituzione, ma i ragionamenti di mercato sono aperti".