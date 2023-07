Addio PSG per Osimhen? Gazzetta: Al Khelafi pronto ad un maxi rilancio per rinnovare con Mbappè

Calciomercato Napoli - De Laurentiis è stato molto chiaro su Osimhen qualche giorno fa quando ha parlato di 200 milioni come proposta indecente identificando nel PSG l'unico club in grado di poter mettere sul tavolo quel quantitativo di denaro che arriverebbe dalla cessione di Mbappè al Real Madrid. Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, Mbappè ed il club parigino stanno provando a trovare una soluzione che soddisfi tutti. Il PSG potrebbe anche effettuare un clamoroso rilancio per il rinnovo.

Osimhen al posto di Mbappè al PSG?

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda l'intreccio Osimhen-Mbappé: