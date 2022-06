Piano B in caso di addio Osimhen, il Napoli prepara l'assalto al nuovo bomber

Calciomercato Napoli. Victor Osimhen dovrebbe restare anche la prossima stagione al Napoli. Gli azzurri hanno infatti posto una sorta di clausola per cederlo, servono tanti soldi. Ma per non farsi trovare impreparati, la dirigenza azzurra ha comunque già messo nel mirino il possibile sostituto del nigeriano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, si tratta dell'attaccante albanese Armando Broja:

"Come per Higuain, anche per Osimhen c’è il piano B: ovvero, il Napoli non si farà cogliere di sorpresa. A De Laurentiis e Giuntoli piace Broja del Chelsea: fisico da corazziere, è alto 1,91 cm, Broja è stato già vicino alla serie A l’estate scorsa ma alla fine l’Udinese preferì Beto".