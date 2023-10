Napoli - La situazione Osimhen si fa sempre più spinosa per il Napoli. Queste le parole di De Laurentiis al riguardo: "Non dimenticate che c’è un altro anno prima di entrare nell’ultimo di contratto, a me sembra a volte di stare al mercato degli stupidi. Con lui ci sono ottimi rapporti, la scadenza è del 2025, abbiamo tempo. Non dimenticate che ho venduto Koulibaly all’ultimo anno di contratto".