Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un dettaglio sull'addio di Dries Mertens dal Napoli. L'accordo per il rinnovo di contratto non si trovò ed il belga scelse di andare a giocare nel Galatasaray:

"Non sprizzava di felicità con Ancelotti in panchina e fu tra i protagonisti dell’ammutinamento. Il resto è storia. De Laurentiis si ricordò di quel che gli aveva detto Ancelotti. Aprì le porte dello spogliatoio e fece cambiare aria. Dries andò in Turchia"-