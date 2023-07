Addio Kim: il Bayern Monaco ha inviato la mail al Napoli, si chiude a 60mln

Napoli - Il Napoli è pronto a salutare dopo soltanto una stagione Kim Min Jae che è stato uno dei top player del campionato concluso con lo scudetto vinto dal Napoli di Spalletti. Intanto, secondo Il Mattino, proprio nella giornata di ieri, in mattinata, il Bayern Monaco si è fatto vivo inviando una mail in cui ha comunicato al club azzurro di aver preso contatti con Kim. L'affare è in dirittura d'arrivo. Difficile capire quanto incasserà il club azzurro perché ballano diverse commissioni. Siamo sui 60 milioni di euro.