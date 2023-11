Addio Garcia, Repubblica svela: risoluzione anticipata, spuntano 2 clausole nel contratto. Ecco come si possono attivare

Notizie Calcio Napoli - Rudi Garcia resta appeso a un filo, col risultato di oggi a Salerno già potenzialmente decisivo. Resta sospesa l'ipotesi di un esonero in caso caduta libera ma spunta anche un'altra possibilità come rivela Antonio Corbo su La Repubblica oggi in edicola. Ovvero quella della risoluzione contrattuale.

Addio Garcia, spunta l'ipotesi rescissione contrattuale

Se da una parte infatti la società vanta l'opzione di rinnovo per un terzo anno potenzialmente, dall'altra può chiederne anche la risoluzione anticipata in due casi. Il primo è l'esclusione dalla Champions League il 12 dicembre. Il secondo è invece in caso di mancata qualificazione per la prossima edizione, non centrando dunque i primi 4 posti in campionato.

Risolvere in anticipo il contratto significherebbe anche perdere i vantaggio del Decreto Crescita, rischiando di elevare l’aliquota. Sui 3,2 milioni il Napoli dovrebbe pagare la più severa.