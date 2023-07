Addio certo di Lozano, ADL sceglie il sostituto: c'è un nome in pole position

Calciomercato Napoli - Summit di mercato ieri sera dopo la presentazione della maglia ufficiale del Napoli. Come vi abbiamo documentato su CalcioNapoli24 in esclusiva con i video dei loro arrivi all'hotel Britannique, De Laurentiis e Garcia si sono dati appuntamento per discutere delle prossime mosse del club sul fronte acquisti e cessioni. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, un addio certo è quello di Lozano per cui c'è già il nome del sostituto:

"È certo infine l’arrivo di un esterno destro in attacco al posto di Lozano: in pole position c’è Zhegrova".