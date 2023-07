Addio al calcio di Hamsik, De Laurentiis sta pensando di farlo a Castel di Sangro! I dettagli

Calciomercato Napoli - La storia è giusto celebrarla: e dodici anni, 520 partite, 121 gol, due Coppe Italia e una Supercoppa rappresentano Marek Hamsik ma anche il Napoli e meritano una festicciola, qualcosa di intimo, come racconta il Corriere dello Sport.

“De Laurentiis sta pensando: a Castel di Sangro, dal 28 luglio al 12 agosto, ci sono finestre libere in cui incastrare amichevoli e una si potrebbe dedicare a Marek, per salutarsi simbolicamente e sinceramente con un amico con il quale s’è costruito un sogno, realizzato poi dai suoi eredi.

Hamsik non ha ancora trovato il chiodo al quale appendere le scarpette: il Napoli vorrebbe che lo facesse con quella 17 addosso, in una giornata informale come il suo carattere spesso invoca, né eccessiva reclame né sfarzo. Un abbraccio, in famiglia, per ricordarsi d’essere stati felici”