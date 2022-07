Adani: "Kvaratskhelia? Ha un senso innato per il gioco ma abbina anche sacrificio"

Calcio Napoli - Daniele Adani ha parlato di Kvaratskhelia in una intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il georgiano è in assoluto, tra i volti nuovi non ancora con lo status di big della nostra prossima Serie A, quello da cui mi aspetto un impatto immediato sul nostro campionato. Ha un senso innato per il gioco e attenzione, per importi in Russia devi essere anche sveglio dal punto di vista tattico, perché lì allenano e hanno allenato tecnici preparati e provenienti da tutto il mondo. Lui però è ben disposto al sacrificio, alla rincorsa, al pressing, nonostante sia un piacere vederlo poi con la palla nei piedi.

A Napoli molti credono che sia arrivato semplicemente l’erede di Insigne sulla fascia sinistra, perché è naturale immaginarlo impiegato lì. In realtà, questo georgiano è un calciatore diverso, meno relegato a un ruolo specifico, tanto che in nazionale fa spesso anche la punta, tra l’altro segnando parecchio. Sono convinto che farà bene da subito e che Spalletti saprà inserirlo in fretta, anche perché il Napoli è la squadra italiana che ha compiuto il percorso più coerente negli ultimi dieci anni, a livello di gioco. E Kvaratskhelia non credo avrà eccessive difficoltà a riconoscere e fare suoi certi principi, perché come ho detto è calcisticamente intelligente, oltre che molto dotato".