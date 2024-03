Acerbi ha confermato la sua versione anche all'Inter: la reazione del club

Francesco Acerbi è rimasto fermo sulla sua posizione affermando che non c'era niente di razzismo nelle sue parole a Juan Jesus. Il difensore lo ha ribadito anche nel confronto avvenuto ieri mattina con i dirigenti dell'Inter si legge sulle pagine del Corriere dello Sport. Acerbi è stato particolarmente determinato e perentorio nel difendere il proprio comportamento in campo domenica sera contro il Napoli.

Insulto di Acerbi a Juan Jesus: la posizione dell'Inter

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'Inter ha provato in qualche modo anche ad insistere con Acerbi per capire se ci fosse spazio per una correzione di rotta, ma il difensore non si è mosso di un millimetro: ha eslcuso qualsiasi addebito confermando che dirà la medesima cosa anche davanti alla Procura Federale quando sarà convocato.

La reazione dell'Inter è tra il garantismo e l'imbarazzo per la vicenda Acerbi. Al difensore è stato infatti detto di non rilasciare alcun tipo di dichiarazione davanti ai giornalisti che lo avevano intervistato subito dopo l'esclusione di Spalletti dalla nazionale. L'Inter, si legge sul Corriere dello Sport, è pronta a sanzionare in maniera ferma e dura qualora il suo calciatore risultasse colpevole di un gesto così grave.