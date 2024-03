Quando ci sarà il verdetto Acerbi-Juan Jesus? Cosa filtra dalla Procura Federale

Quando ci sarà il verdetto sul caso Acerbi - Juan Jesus? L'iter è ufficialmente iniziato come spiega questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta anche cosa trapela dalla Procura Federale riguardo la tempistica della chiusura dell'indagine che il procuratore Chiné provvederà a fare. Oltre ad Acerbi e Juan Jesus, potrebbero anche essere ascoltati anche altri calciatori che erano presenti in campo domenica.

Notizie Serie A - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo la tempistica del verdetto sul caso Acerbi-Juan Jesus:

"Chiné ha già inviato la relazione degli ispettori federali presenti a San Siro e nelle prossime ore ascolterà Acerbi, Juan Jesus e probabilmente altri loro colleghi. Con la solita modalità: in videocollegamento, con altri colleghi in presenza accanto alla persona interrogata. Nel frattempo, in Via Campania hanno già acquisito gli audio dei dialoghi tra la squadra arbitrale e quelli con il Var. Secondo quanto filtra, il fascicolo non dovrebbe essere chiuso prima di lunedì".