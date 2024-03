Acerbi e il precedente alla Lazio coi 'buu' a Koulibaly: cosa fece il difensore

Caso Juan Jesus, Francesco Acerbi è diventato giustamente un caso nazionale dopo gli insulti razzisti in Inter-Napoli. Escluso dalla tournée statunitense, per il difensore ora è atteso anche un duro provvedimento una volta appurati (ancor di più) i fatti.

Caso Juan Jesus, quando Acerbi giustificò i laziali con Koulibaly

Nel frattempo il 36enne sarebbe recidivo a certi atteggiamenti leggeri. Come riporta Il Mattino, i tifosi non dimenticano quando - ai tempi in cui giocava nella Capitale - difese la curva laziale per i “buu” a Kalidou Koulibaly affermando che: “Non si possono interrompere le gare ogni volta che senti un centinaio di ignoranti intonare cori razzisti", piuttosto che prendere posizione.