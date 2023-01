Abolizione territorialità arbitri, Rocchi: "Ringrazio Spalletti e Inzaghi per aver apprezzato la scelta di Sozza"

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport riporta alcune parole del designatore arbitrale Rocchi il quale ha dato prova, con la designazione di Sozza di Seregno in Inter-Napoli, di volere abolire definitivamente il principio di territorialità degli arbitri:

"Un’altra battaglia di Rocchi è l’eliminazione della territorialità. Esempio: Sozza (Seregno) che arbitra l’Inter. «Ringrazio Spalletti e Inzaghi per aver apprezzato: se nel 2022 devo limitarmi nel mettere il più bravo perché è di una certa sezione, beh, allora siamo al Medioevo». Altro tema, gli show degli allenatori. «Non siamo contro gli allenatori - continua Gianluca Rocchi - ma vedere certi spettacoli non va bene. Il nostro sogno è di avere zero allontanamenti e di finire le gare con i tecnici nelle rispettive panchine». A Rocchi, poi, chiedono di un futuro da presidente dell’AIA. «Ho un contratto fino al 30 giugno, non posso abbandonare l’incarico a stagione in corso»"