Abbonamenti SSC Napoli, Il Mattino: 22 mila tessere vendute, si va verso il sold out

«Abbiamo un sogno sul cuore. Difendiamolo insieme», i tifosi azzurri hanno preso molto sul serio il claim dedicato dal Napoli alla campagna abbonamenti della prossima stagione: a 24 ore dalla messa in vendita libera dei pacchetti 2023/2024 sono pochissimi quelli a poterli acquistare. La percentuale abbonati del Maradona toccherà nuovamente il 50%.

Stadio Maradona

Campagna abbonamenti, vendute 22mila tessere

Come riporta Il Mattino, in rete, si è arrivati fino a 50mila utenti in coda e folla anche per le strade di Napoli. Poche migliaia di abbonamenti ancora disponibili, ovviamente nei settori meno "ambiti" dello stadio di Fuorigrotta, tra la Tribuna Posillipo e i settori inferiori delle due Curve. La Curva A e la B superiore si sono esaurite in poche ore: alle 13 di ieri erano già introvabili, qualche ora in più per i Distinti Superiori esauriti intorno alle 17. 22mila circa gli abbonamenti venduti già fin qui.

