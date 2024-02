"Abbiamo un altro allenatore": Mazzarri avvertito solo alle 20 dell'arrivo di Calzona

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela come Walter Mazzarri è stato avvertito dalla società del suo esonero da allenatore del Napoli:



"L’amico di famiglia De Laurentiis – così è stato definito dal presidente –viene avvisato a telefono soltanto alle 20, quando c’è l’accordo con Calzona. È un copione che chi mastica calcio da anni conosce abbastanza bene. Non sanno nulla neanche i giocatori arrivati alla spicciolata all’allenamento. All’orizzonte c’è una sfida di Champions e un professionista non può fare altro che dedicarsi al lavoro della squadra".