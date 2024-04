De Laurentiis incontra la squadra a Castel Volturno: ha mandato un messaggio concreto e diretto

Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis incontra la squadra a Castel Volturno e manda un messaggio concreto e diretto a tutti i calciatori del Napoli per questo finale di stagione.

Napoli, incontro De Laurentiis-squadra a Castel Volturno

Aurelio De Laurentiis arriva a Castel Volturno e incontra la squadra per un discorso in vista del finale di stagione del Napoli. Il presidente è tornato al centro sportivo dopo un periodo di assenza come raccontato dal Corriere dello Sport che ha svelato il contenuto di quanto detto dal numero uno azzurro.

Non ha assistito all’allenamento, però li ha incontrati. E ha detto due parole che hanno restituito un senso al finale di stagione e al presente. In sintesi:

mi raccomando, chiudiamola per benino, a testa alta; volendo, per quelli che sono i valori in campo, si potrebbe addirittura provare a vincere le otto partite che restano, così da regalarsi una passerella di livello che servirebbe a tutti. Un bel messaggio, molto concreto e diretto, che suona più o meno in questo modo: forza e coraggio, Napoli.

Napoli chiamato all'ennesima rincorsa all’Europa, che sarà Europa League o Conference con la Champions ormai sfumata. Si ripartirà da Monza domenica fino al 26 maggio.