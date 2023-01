A Salerno niente sold out, ci saranno meno di 20mila tifosi

La Salernitana ospita il Napoli di Spalletti, domani allo stadio Arechi e Davide Nicola non può utilizzare Fazio e Bronn, tutti e due infortunati ma ritrova Daniliuc che ha ancora margini di miglioramento ma in difesa non si è rivelato ad oggi quel centrale autorevole strappato alla concorrenza di diversi club europei.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Davanti ad Ochoa sarà lui a dirigere con molta probabilità la difesa a meno che non si apra un’altra possibilità per Radovanovic. Lovato e Pirola agiranno ai fianchi. In mediana Candreva e Bradaric sugli esterni con gli interni Nicolussi Caviglia, Vilhena e Coulibaly. In avanti disponibili Piatek, Dia e Bonazzoli per due maglie. Non è escluso un tridente con l’italiano trequartista in luogo di un mediano. Non ci sarà il sold out: meno di 20mila gli spettatori. Trasferta vietata ai tifosi del Napoli".