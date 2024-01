"A quel paese lo scudetto, meritiamo rispetto!", contestazione dei tifosi a Torino: hanno incoraggiato la squadra tutta la partita fino allo sfogo finale

Napoli - Contestazione dei tifosi del Napoli dopo la pesante sconfitta con il Torino. I supporters azzurri, presenti in tanti a Torino, hanno assistito all'ennesima umiliazione. Il Mattino ricostruisce quanto accaduto:

Dall'inizio alla fine. Anzi, anche prima. Da un lato la contestazione dei tifosi azzurri che hanno accolto il Napoli a Torino con un profetico ed eloquente «meritiamo di più» prima ancora del fischio d'inizio. Poi l'immancabile sostegno alla squadra durante tutto l'arco del match, con una sola parentesi - alla mezzora del primo tempo, quando il direttore di gara è stato costretto ad interrompere per qualche minuto l'incontro per lancio di fumogeni in campo - ed infine i fischi e gli improperi all'indirizzo della squadra a fine partita dopo la brutta figura andata in scena all'Olimpico Grande Torino.

Fedeli ad un determinato codice, gli ultras ci hanno tenuto a ribadire e chiedere rispetto e dignità come parole chiave che vengono prima ancora del risultato del campo. Il Napoli è stato bombardato da un unico coro a fine partita che metteva da parte finanche il tricolore conquistato a maggio, per "sacrificarlo" sull'altare del rispetto. «A quel paese (questo il senso dell'espressione colorita) lo scudetto, meritiamo rispetto».