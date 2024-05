A Conte non è sfuggito il caso addio Spalletti, niente penali in caso di rescissione col Napoli

Calciomercato Napoli - Antonio Conte osserva e impara da quello che accade sempre e per questo motivo non gli è sfuggito il caso Spalletti sull'addio della scorsa estate, dove c'era una penale nel contratto del tecnico in caso di addio che ha fatto tanto discutere le parti.

Conte-Napoli, nessuna penale in caso di addio

Ecco che allora che Conte per firmare col Napoli ha chiesto di non aggiungere nessuna penale in caso di rescissione anticipata. Insomma, per certi versi la separazione da Spalletti incombe ancora con i suoi veleni. E certo a Conte non è sfuggita la modalità dell'addio.