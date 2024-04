Napoli - Otto partite per avere il giudizio finale sulle riserve azzurre, ma per molti di loro è già tutto scritto. Ora però tocca a Calzona il test per sancire i bocciati e quelli che possono, magari, avere un'altra possibilità tra Ostigard, Traoré, Ngonge, Simeone, Lindstrom, Cajuste, Natan, Dendoncker e Mazzocchi.