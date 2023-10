Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno: colloqui con Garcia, dirigenti e squadra. Una lunga giornata per ricostruire il Napoli in ben 7 ore. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno l'intenzione del presidente del Napoli è quella di ricucire gli strappi che si sono creati internamente l'allenatore e i giocatori. L'obiettivo è quello di uscirne al meglio tutti insieme.