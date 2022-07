48 milioni per 5 anni, rilancio monstre di ADL per Koulibaly: la promessa di Kalidou al presidente

De Laurentiis ha rilanciato su Koulibaly proponendogli un'offerta faraonica per i prossimi 5 anni. Insomma, vorrebbe Kalidou a vita. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore ha fatto una promessa al presidente.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"De Laurentiis, però, le sta provando tutte per convincerlo a rinnovare, andando ben oltre ogni limite imposto dalla politica societaria: l'ultima offerta da 6 milioni (12 lordi ndr) a stagione per cinque anni - lo stesso ingaggio attuale - è faraonica. E' una proposta indecente per i tempi che corrono e per il tempo che passa, considerando che KK cha compiuto 31 anni il 20 giugno.

DeLa, insomma, non è rimasto a guardare e ha rilanciato alla grande, ma le sensazioni continuano a essere negative: Kalidou per il momento non ha accettato, anzi ha declinato con la promessa di rifletterci su, e il fatto che Ramadani abbia parlato con la Juve significa apertura alla cessione. Significa voglia di cambiare aria: l'uomo e il campione meritano rispetto così come la sua legittima voglia di misurarsi altrove con prospettive più ambiziose".