Quattro guasti da riparare per il Napoli di ADL: Garcia tradito dalle sue certezze

Antonio Corbo all'edizione odierna di Repubblica

L'errore più grave è il contratto di Osimhen, bomber logorato dall’estenuante trattativa. Nella partita persa con la Lazio di Sarri la squadra è apparsa spenta: Garcia tradito dalle sue certezze. Più che la prima sconfitta, bruciano tre osservazioni. Il Napoli perde con il peggior Osimhen della sua avventura napoletana. È appannata la fantasia Kvaratskhelia, la rivelazione dello scorso anno. Insieme erano considerati nelle previsioni estive la coppia più forte del campionato. La squadra dopo un buon primo tempo cede nel fisico, nel morale e nel rapporto tattico. Vince la Lazio come non sa e come Sarri non vuole. L’esteta di Bagnoli diceva che sarebbe tornato a lavorare all’Ufficio estero della Banca Toscana piuttosto che giocare all’italiana.

Quadro più allarmante dell’1- 2 di sabato, perché coinvolge un allenatore europeo ancora smarrito nel suo sogno di emigrante di ritorno. Garcia è scampato a un calcio arabo che carica di dollari campioni al tramonto e allenatori bruciati, ma ne soffoca le ambizioni. L’analisi più corretta porta ad Aurelio De Laurentiis. Protagonista dopo il suo primo scudetto. In 18 anni di presidenza, il suo stile di gestione ha rivelato capacità amministrative e geniali visioni in un calcio per altri da rottamare. Inferiori le scoperte di talenti. Ha tollerato pessimi consiglieri e falsi campioni: da Ignacio Fideleff a Edu Vargas detto Turbo-men, da Bruno Uvini a Michu. Quale società non è stata gabbata? Ma negli ultimi tempi, De Laurentiis ha attrezzato bene la società con allenatori dalla guida sicura. Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti. Stagioni esemplari, con giuste sanzioni per andare oltre la rivolta del 5 novembre 2018. Il secondo incidente di percorso coincide con l’anno del trionfo. Quando i diavoli ci si mettono. Classico concorso di colpe. Facile realizzare una impresa, ma impossibile spartirne. Devastante l’improvviso dramma della gelosia tra numeri 1. Ci si è messo anche Giuntoli, che ha pagato abbastanza per fuggire. Si è disintegrato il vertice modello.

Qui il percorso si è fatto accidentato per il Napoli. De Laurentiis è rimasto solo. Nel marketing ha dato il massimo la sua avarizia creativa. Tanti soldi, tante invenzioni. Un’altra cascata con il gusto originale della stilista Valentina, sua figlia. Unabottega innovativa. Ma su contratti, mercato e panchina com’è andata poi?

1.La prova di Osimhen segnala il primo errore. De Laurentiis ha avuto merito doppio: ascoltare Giuntoli su Osimhen due anni fa, quindi suKim e Kvara. E condividere il teorema dell’analista finanziario Fabrizio Vettosi. Tagliare 80 milioni per snellire il bilancio e vincere più agilmente. Quest’anno De Laurentiis ha avocato a sé gli ingaggi. Ma con Osimhen i 53 gol in 4 anni e 86 presenze( 10, 14, 26, finora 3) è saltato il banco. Valutazione alle stelle ma offerte confuse dal mercato. Il bomber andava bloccato, con una proroga formale del contratto. Certo. Ma sono mesi che presidente, giocatore e un agente dai calcoli misteriosi discutono. I giornalisti continuano a scrivere che la firma è imminente, ma quando? Osi intanto è logorato da cifre e parole. In ritiro undici incontri. Come fa un giocatore a essere sereno e concentrato se il suo domani non è la partita, l’avversario, il gol, ma l’altrove. Dove andrà un giorno o l’altro, quanto guadagnerà, a Riad o Parigi? La stessa sindrome dell’ingaggio potrebbe svilire Kvara. Neanche un robot regge uno stress simile. Gli esiti sono evidenti.

2.Garcia scelto in un casting. Su 40 nomi è stato scelto quello giusto? Presto per dirlo. Ha trovato però una squadra quasi perfetta, una macchina da 90 punti, 16 di vantaggio sulla Lazio seconda, proprio su Sarri. Dice Garcia: applico il mio calcio e non conosco il passato. Può essere giusto. Ma la puntigliosa sicurezza lo obbliga a far meglio di Spalletti. Sabato ha sbagliato i cambi. Il centro è crollato nella ripresa, nessuno che entrasse per fermare Luis Alberto, ancora peggio sostituire Kvara con Raspadori.

3.Si sapeva da gennaio che sarebbe andato via Kim. Valeva mezza squadra. Invece di un sosia, è arrivato Natan, ancora in panchina. Lo stesso Cajuste. Si dice che le chiavi del mercato siano passate dall’indaffarato presidente a un commercialista, l’eccellente Andrea Chiavelli in scienze economiche e giuridiche e all’osservatore Micheli, al debutto come uomo mercato.

4.De Laurentiis è un presidente capace e determinato. Se è vero che ha deciso tutto, solo lui può cercare i guasti e ripararli. Bisogna sbrigarsi. Garcia venerdì promise 9 punti. Quanti ne hanno solo le milanesi. Che già volano. Veloci proprio come il Napoli che non conosce.