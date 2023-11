Ultime notizie SSC Napoli - Il 4-2-3-1 dal 1' in Salernitana-Napoli è un'opzione che sembrava circolare nelle ultime ore nell'ambiente partenopeo. In realtà, resta soltanto un piano B per Rudi Garcia. A sostenerlo è l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"A Salerno ci sarà Anguissa, con Lobotka e Zielinski. E con il tridente di sempre, quello con Raspadori e non con Simeone. Il 4-2-3-1 è un piano B, in caso di necessità. Ma è opzione che Garcia considera tra le sue preferite".