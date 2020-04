30 anni dal secondo scudetto del Napoli, Gazzetta: ora c'è De Laurentiis a sostenere il sogno dei napoletani, ha sistemato il club tra le big d'Europa

Ultime notizie - Sono le ore 17 e 47 minuti, quando l’arbitro Sguizzato di Verona si porta il fischietto alla bocca e chiude Napoli-Lazio. Il Napoli è campione d’Italia, per la seconda volta. Il 30 aprile 1990 resterà un giorno speciale per la città di Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Oggi c’è una realtà diversa, c’è De Laurentiis a sostenere il sogno dei napoletani, a voler regalare loro il terzo titolo. Napoli s’è risollevata da sotto quelle macerie dove era finita col fallimento del 2004. Lui è il presidente che l’ha sistemato al tavolo delle grandi d’Europa, forte di una politica societaria che ha pochi esempi nel nostro calcio. La società è florida economicamente,, ha già conquistato 1 Supercoppa italiana e 2 coppe Italia. Trent’anni, dicevamo, dall’ultimo scudetto"