Il Torino è una squadra sempre speciale per Antonio Conte. Da ex capitano ed allenatore della Juventus, quella contro i granata ha pur sempre il sapore di un derby anche perché l'allenatore del Napoli risiede proprio nel capoluogo piemontese. Il 17 novembre 1991, Conte fece l'esordio con la maglia della Juventus proprio in un derby che vide vincere i bianconeri per 2-0. Entrò nei minuti finali. A farlo debuttare fu Giovanni Trapattoni.