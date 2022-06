14enne costretto a spogliarsi della maglia della Salernitana: "Qui sei a Cava de' Tirreni"

Ultime notizie calcio - Costretto a spogliarsi perché indossava una maglietta della Salernitana. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì a Cava de' Tirreni, in pieno centro, ed ha visto protagonista un ragazzino di quattordici anni, giunto insieme ai genitori nella valle metelliana per fare shopping in un noto negozio di abbigliamento in via XXV Luglio, a pochi passi della stazione ferroviaria. La sua unica colpa era quella di indossare una mascherina e una maglietta della Salernitana.

Il racconto dell'edizione odierna de Il Mattino:

"Tanto, infatti, è bastato per scatenare l'ira di una ventina di giovani facinorosi che si sono recati dinanzi all'attività commerciale intimando ai genitori del ragazzo di non farlo uscire dal negozio senza prima aver tolto la maglietta con impresso il cavalluccio marino. A quanto pare il nutrito gruppetto, a bordo di tre auto e diversi scooter, sarebbe intervenuto nei pressi dell'attività commerciale su segnalazione di alcuni giovani che erano già all'interno del negozio e che avrebbero notato la maglietta granata indossata dal quattordicenne".

«Mio figlio - racconta Camillo Melchiorre, il papà del bambino - stava per essere linciato da un gruppo di ragazzi inferociti che nulla hanno a che vedere con la città di Cava de' Tirreni e soprattutto con la tifoseria metelliana. Purtroppo a malincuore ho dovuto fare un patto d'onore con tutti loro per far uscire mio figlio dal negozio. Il ragazzo si è dovuto spogliare per poi mettersi un'altra maglietta. Sono stati brutti attimi di tensione che non auguro di vivere a nessuno. Per fortuna sono riuscito a mantenere la calma e ho provato a gestire la situazione nel migliore dei modi, avevo necessità di tutelare mio figlio, rimasto particolarmente turbato per l'accaduto. Purtroppo nel 2022 è assurdo assistere ancora a queste cose, credo che la città di Cava de' Tirreni non merita assolutamente questi personaggi che la mortificano».

Nelle prossime ore, i genitori del quattordicenne si recheranno dai Carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sia all'interno che all'esterno dello store di abbigliamento potranno fornire elementi utili per identificare i responsabili di questa assurda vicenda.

E non manca la solidarietà della squadra granata: