Luperto, l'agente: "Sebastiano, Meret e Fabian rappresentano il futuro del Napoli"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Dopo tutto questo momento un po’ particolare, bisogna rimboccarsi le maniche ed avere delle idee e delle intuizioni che non portano solo a comprare giocatori economicamente, ma ad avere idee di scambi. Ci confrontiamo con tanti direttori sportivi ed in questo tempo ci sono state segnalazioni di tanti giocatori, anche all’estero, però bisogna capire le strategie delle società di calcio. E’ il momento delle idee e delle intuizioni. Attaccanti per il Napoli? Il Napoli lavora sempre molto bene, sono bravi a nascondere il proprio lavoro. Non so se la questione Milik andrà a buon fine ed è normale che il Napoli faccia delle valutazioni. Luperto? Il Napoli ci ha sempre dato dei segnali di progetto su Sebastiano, coi fatti. L’anno scorso rinnovammo il contratto, poi è un mancino, classe 1996, davanti a sé ha tra i migliori difensori al mondo. L’anno scorso giocò abbastanza, quest’anno è cresciuto a livello di numeri. Il Napoli ha tanti giovani come Sebastiano, Meret e Fabian che credo rappresentino le basi del futuro. Dopo tanti anni credo che ogni società debba ringiovanire la rosa. Non sono d’accordo con le rifondazioni totali, il Napoli ha già preso calciatori a gennaio quindi non c’è bisogno di fare chissà che. Mercato da settembre ad ottobre? Ognuno di noi deve rimboccarsi le maniche, io sono d’accordo, ma l’importante è che non si faccia un mercato lunghissimo”.