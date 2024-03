Il sindaco Manfredi: "Stadio a Bagnoli? Per la bonifica servono 3 anni. Il restyling del Maradona è l'unica strada possibile"

Napoli - Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha commentato le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis sul nuovo stadio del club che potrebbe sorgere a Bagnoli. Ecco le parole del primo cittadino riportate da Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le dichiarazioni di Gaetano Manfredi sullo stadio del Napoli a Bagnoli:

"In primo luogo i tempi delle bonifiche sono più lunghi rispetto a quanto detto. Proprio ieri abbiamo definito in maniera dettagliata il cronoprogramma insieme al Ministero e a Invitalia. Si tratta di un'operazione complessa, ma non ho ancora parlato personalmente col presidente.

La proprietà dei suoli è di Invitalia. In tre anni i lavori dovrebbero essere consegnati perché proprio ieri il Ministero dell'Ambiente ha comunicato la rimodulazione dei fondi, tra aprile-maggio si dovrebbe cominciare con la bonifica per tutta la zona e del parco urbano.

Esiste una norma, la legge sugli stadi, che dà un percorso già stabilito per quanto riguarda gli accordi Comune-società di calcio. La via maestra è il restyling del Maradona, c'è la massima disponibilità da parte nostra e del Governo.

Ieri mi ha telefonato, ha chiesto di incontrarmi per presentare questa sua idea. Dobbiamo farlo anche in presenza dell'amministratore di Invitalia, io non posso parlare di suoli non miei. Quando ci sarà la possibilità di farlo vedremo".