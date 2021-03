Come cambierà il calcio in tv? Doppio abbonamento per Serie A e Champions League

L’assegnazione dei diritti televisivi di trasmissione della Serie A a Dazn per il triennio 2021-2024, sottratti, per la maggior parte, a Sky dopo 18 anni - dal 2003-2004 li trasmetteva sul satellite - apre ad una domanda molto semplice ma non banale: i tifosi come potranno vedere il calcio il prossimo anno? E non intendiamo soltanto la Serie A, bensì anche le coppe europee e la Serie B. È certo che non si potrà acquistare un solo abbonamento per vedere almeno il campionato italiano, tutto, e la Champions League (Serie A su Dazn, Champions su Sky-Amazon; Serie A su Dazn, Champions su Mediaset-Amazon): la speranza, in attesa dei listini prezzi, è che i tifosi non debbano finire per pagare una somma più alta di quella attuale.

Di seguito la divisione per competizioni.

Come vedere la Serie A

Dazn : 7 gare a giornata in esclusiva, 3 gare in co-esclusiva

: 7 gare a giornata in esclusiva, 3 gare in co-esclusiva Sky: 3 gare in co-esclusiva con Dazn, in trattativa con la Lega.

Come vedere la Serie B (diritti da assegnare a fine stagione)

Dazn ha acquistato i diritti multipiattaforma per la trasmissione di tutti i match della Serie B con 10 match su 11 per giornata in esclusiva

ha acquistato i diritti multipiattaforma per la trasmissione di tutti i match della Serie B con 10 match su 11 per giornata in esclusiva Rai trasmette in diretta l'anticipo del venerdì e eventuali gare di andata e ritorno della finale dei play-off

Come vedere la Serie C

Eleven Sports trasmette tutte le gare del campionato e dei playoff-playout (fino al 2023)

trasmette tutte le gare del campionato e dei playoff-playout (fino al 2023) Sky ha acquistato i diritti in pay per View fino ad un massimo di 15 match a settimana.

ha acquistato i diritti in pay per View fino ad un massimo di 15 match a settimana. Rai trasmetterà il posticipo serale del lunedì sera, 10 anticipi del venerdì; una gara in diretta per turno della sola prima fase dei playoff; una gara in Diretta e una in differita per turno a partire dalla seconda fase dei playoff; una gara in diretta per turno dei playout (fino al 2021-2022)

Come vedere la Champions League

Sky: tutte le partite fino a fine stagione; ha acquisito i diritti satellitari (anche su Now) di 121 delle 137 partite dal 2021 al 2024. Tutte, tranne una del mercoledì.

tutte le partite fino a fine stagione; ha acquisito i diritti satellitari (anche su Now) di 121 delle 137 partite dal 2021 al 2024. Tutte, tranne una del mercoledì. Mediaset : miglior partita con un club italiano, Comprese due semifinali, la finale e la sfida per la Supercoppa Europea in agosto; ha acquisito i diritti OTT di 121 delle 137 partite dal 2021 al 2024 (17 in chiaro, 104 in streaming Pay). Tutte, tranne una del mercoledì.

: miglior partita con un club italiano, Comprese due semifinali, la finale e la sfida per la Supercoppa Europea in agosto; ha acquisito i diritti OTT di 121 delle 137 partite dal 2021 al 2024 (17 in chiaro, 104 in streaming Pay). Tutte, tranne una del mercoledì. Amazon Prime Video: ha acquisito 16 partite del mercoledì in esclusiva dal 2021 al 2024

Come vedere l’Europa League

Sky: tutte le 205 partite, 190 in esclusiva; ha acquisito, dal 2021 al 2024, i diritti di tutte le partite

Come vedere la Conference League

Sky: ha acquisito, dal 2021 al 2024, i diritti di tutte le partite

Come vedere la Supercoppa Italiana

Diritti da assegnare.

Come vedere la Supercoppa Europea

Amazon Prime Video: ha acquisito i diritti dal 2021 al 2023

Come vedere la Premier League inglese

Sky Sport fino al 2021-2022

Come vedere la Bundesliga tedesca (diritti da assegnare a fine stagione)

Sky Sport

Come vedere la Liga spagnola (diritti da assegnare a fine stagione)

Dazn

Come vedere la Ligue 1 francese (diritti da assegnare a fine stagione)

Dazn

Come vedere Euro 2021

Sky: 51 match, 24 in esclusiva satellitare.

51 match, 24 in esclusiva satellitare. Rai: 27 partite in esclusiva in chiaro, 24 in sintesi

Di seguito, a questo punto, la divisione per emittenti a partire dalla prossima stagione fino a quella 2023-2024.