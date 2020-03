Coppe nei weekend e campionati in settimana: come potrebbero cambiare Serie A, Champions ed Europa League a causa del Coronavirus

La UEFA, l'Associazione dei Club Europei, le Leghe Europee e la FIFPRO Europe, nelle persone di

Aleksander Ceferin , presidente UEFA

, presidente Andrea Agnelli , presidente ECA

, presidente Lars-Christer Olsson , presidente EL

, presidente Bobby Barnes, presidente europeo FIFPRO,

hanno firmato una delibera sulla reazione del calcio europeo alle conseguenze della diffusione pandemica del COVID-19.

ChampionsLeague, EuropaLeague, SerieA: i possibili cambiamenti

Le parti hanno discusso e concordato all'unanimità i principi di un piano di emergenza per la stagione sportiva 2019-20, pur ribadendo il loro impegno fondamentale per la tutela della salute, della sicurezza e del benessere dei giocatori, dei club, dei tifosi, degli arbitri, del personale e della comunità calcistica in generale

Tali principi, quelli relativi alle competizioni per club - Champions League, Europa League, Serie A e tutti gli altri campionati nazionali - comprendono quanto segue:

L'impegno a completare tutte le competizioni nazionali ed europee per club entro la fine della stagione sportiva in corso - ovvero entro il 30 giugno 2020 - qualora la situazione dovesse migliorare e la ripresa del gioco dovesse essere sufficientemente adeguata e sicura.



e la ripresa del gioco dovesse essere sufficientemente adeguata e sicura. Possibili ulteriori restrizioni o riduzioni di spazi nell'attuale calendario, potrebbero potenzialmente portare alla programmazione di partite dei campionati nazionali a metà settimana e alla programmazione delle gare delle competizioni UEFA per club nei fine settimana.

Saranno inoltre istituiti immediatamente - come annunciato da un comunicato stampa - due gruppi di lavoro