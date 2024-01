Se Mourinho cerca pubblicità con il nome della S.S.C. Napoli deve pagare. Dategli il contatto dell'ufficio marketing

"Se qualche monaco (Lo Monaco ndr) vuole parlare di me, deve pagarmi. Per esempio l'Adidas mi paga tanto per parlare di loro come sponsor. Se Lui vuole questo mi deve pagare tanto". Questa battuta di Mourinho di tanti anni fa su Pietro Lo Monaco ha fatto un po' la storia mediatica dell'allenatore portoghese il quale ha sempre fatto della comunicazione un'arma a suo favore. Un vero e proprio manipolatore, nel senso buono del termine. Uno che riesce, come accaduto alla Roma, a distrarre la massa dai risultati sportivi e di gioco negativi facendosi amare come se avesse fatto di nuovo un triplete, non può che essere un genio. Il fenomeno mediatico di Josè dovrebbe davvero essere oggetto di studio.

Da ieri il cognome Mourinho è stato accostato al Napoli. C'è chi scrive di presunti incontri e chi sta 'sponsorizzando' Josè sulla panchina partenopea perché in grado di portare dalla sua parte tifosi, stampa e soprattutto squadra. Peccato però che ci sia una finale di Supercoppa da giocare e possibilmente vincere. In questo momento ciò che conta è solo il presente perché da qui si può disegnare il futuro del Napoli. Il resto sono solo pettegolezzi di cui non se ne sente francamente il bisogno.

Capiamo Mourinho ed anche Mendes. Quest'ultimo sono anni che cerca disperatamente di dare qualcuno della sua scuderia a De Laurentiis il quale prima flirta, magari illudendo pure il potente Jorge, salvo poi dargli puntualmente buca al momento di concretizzare un accordo. Se Mourinho ha bisogno di pubblicità e vuole sfruttare il Napoli per riabilitarsi dopo il flop Roma, ce lo dica. Gli sponsor pagano molto il Napoli affinché possano apparire su maglie e non solo. Se Josè è davvero interessato alla pubblicità può chiamare tranquillamente l'ufficio marketing. Basta pagare, non c'è problema.

RIPRODUZIONE RISERVATA