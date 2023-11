Rinnovo Osimhen, Gazzetta: ADL e l'agente riaprono la trattativa! Resta il nodo clausola, il presidente ha un solo timore

Calciomercato Napoli - Si riapre la trattativa per il rinnovo di Osimhen? Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis farà un ultimo tentativo per provare a strappare un accordo con l'agente del calciatore nigeriano. Il nodo che ha bloccato tutto questa estate era legato al valore della clausola rescissoria.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"De Laurentiis ha rivisto il procuratore del giocatore, le parti hanno ragionato sulla possibilità di riaprire una trattativa per il rinnovo ormai sopita da mesi. Non è ancora troppo tardi e sarebbe controproducente per tutti non fare un altro tentativo. L’ultimo punto di stallo vedeva la società disposta a raddoppiargli l’ingaggio, arrivando fino a una decina di milioni all’anno, con un complesso nodo gordiano da sciogliere relativo all’importo di una clausola rescissoria.

Dovrebbe essere superiore ai 100 milioni, ma resta da stabilire di quanto: la forbice era di circa 40, bisognerà capire se le prerogative saranno diverse. È condivisibile il timore del presidente di vederlo svalutato a causa della scadenza nel 2025 e resiste, seppur ancora un po’ flebile, la speranza che alla fine Osimhen si decida a rimanere".