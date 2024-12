Probabili formazioni Napoli-Lazio, ultimissime Sky: non mancano le novità nelle scelte di Conte e Baroni

Ultime notizie - Scelte di formazione praticamente fatte per Antonio Conte e Marco Baroni per la sfida di questa sera allo stadio Maradona. Di seguito gli aggiornamenti dei due schieramenti da parte della redazione di Sky Sport.

Probabili formazioni Napoli Lazio

Dopo la sconfitta rimediata in Coppa Italia che è costata l'eliminazione il Napoli si avvicina ad affrontare nuovamente la Lazio, in questo caso in campionato. Gli azzurri cercano la vittoria sia per dimenticare il risultato negativo dell'Olimpico sia per continuare a restare primi in classifica in solitaria. Conte per la gara contro la Lazio dovrebbe schierare il solito 4-3-3. In porta, a difendere i pali azzurri, ci sarà Meret. Linea di difesa a 4 composta da Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno-Olivera. A centrocampo, invece, Lobotka in cabina di regia affiancato da Anguissa e McTominay. In attacco a supporto del centravanti, che sarà Lukaku, spazio a Kvaratskhelia e Politano.

Baroni contro il Napoli schiererà il solito 4-2-3-1. In porta torna Provedel che in Coppa Italia era stato impegnato Mandas. Linea di difesa a 4 formata da Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. La coppia di centrocampo, invece, sarà composta da Guendouzi e Dele-Bashiru vista la squalifica di Rovella e l'assenza di Vecino.Dietro al centravanti, che sarà Castellanos dopo che in coppa aveva lasciato spazio a Noslin, ci il terzetto Isaksen-Dia-Zaccagni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni