Probabili formazioni Frosinone-Napoli: Natan parte dalla panchina, chi sostituirà Kvaratskhelia

Si ricomincia. Dopo la sbornia per una storica festa scudetto che è ancora impressa nel cuore e nella mente dei tifosi del Napoli, ci si rituffa nel nuovo campionato e col tricolore sul petto. Un orgoglio e soddisfazione senza precedenti. Frosinone prima tappa, poi doppio appuntamento al Maradona per provare a iniziare subito col botto. Una partenza sprint sarebbe fondamentale per far decollare subito l'entusiasmo e riaccendere la scintilla che ha portato al traguardo 33 anni dopo. E va fatto poiché, per rosa e mercato, gli azzurri partono comunque tra i favoriti ai nastri di partenza.Â

Ultime Frosinone-Napoli: pronto il debutto in Serie A

FROSINONE - Debutto contro la prima della classe per la neo promossa Frosinone sotto la guida, quest'anno, di Eusebio Di Francesco. Ci sarà dunque il classico 4-3-3 per il tecnico abruzzese con Turati tra i pali e quartetto difensivo che vedrà Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza. In mediana spazio ad Harroui sul centrodestra, Mazzitelli in cabina di regia e Bresciani sull’altro versante. Il tridente offensivo, con dei ballottaggi ancora de definire, potrebbe vedere Baez, Borrelli e Caso.Â

NAPOLI - 4-4-3 anche per i partenopei sotto la nuova gestione di Rudi Garcia. Meret in porta e subito novità in difesa: inamovibile ovviamente Di Lorenzo, a far coppia con Rrahmani nel mezzo ci sarà Juan Jesus e non Natan che deve ancora prendere le misure con Olivera sulla fascia sinistra. In mediana mancherà Anguissa recuperato ma che non verrà rischiato: spazio probabilmente ad Elmas, con Zielinski sull'altro versante e Lobotka nel cuore del centrocampo. In attacco mancherà Kvaratskhelia per un piccolo problema fisico e lasciato a casa a scopo precauzionale: pronto Raspadori sulla sinistra anche se non sono escluse sorprese - come Elmas alto o Lozano - con Politano sull'altra fascia e Osimhen davanti.Â

Probabili formazioni Frosinone NapoliÂ

FROSINONE (4-3-3) : Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco

: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia

Â