Manna, la Juventus e quella eredità da 101 milioni

Juventus-Napoli è anche la gara tra Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. Il primo ha vinto i primi trofei da direttore sportivo proprio quando era alle falde del Vesuvio mentre l’altro, a Torino, ha messo su la Next Gen producendo non solo talenti ma anche ricavi monstre per la società bianconera. L’ultima sessione di calciomercato della Juventus ha visto tante cessioni, anche con plusvalenze importanti, di calciatori portati proprio da Manna a Torino durante gli anni dell’Under 23. Le prime operazioni storiche che portarono denari freschi nelle casse juventine furono quelle di Dragusin e Dany Mota per 10 milioni di euro.

Ritornando all’ultimo mercato, possiamo dire che Giovanni Manna è stato l’uomo che più di tutti ha ‘finanziato’ la Juventus. Ammontano infatti a 101 milioni di euro le cessioni di calciatori scoperti proprio dall’attuale direttore sportivo del Napoli durante l’esperienza alla Next Gen. Hanno infatti salutato Torino: Huijsen per 18 milioni, Soulè per 30 milioni, Illing Junior per 17 milioni, Barrenechea per 11 milioni, De Winter per 10 milioni, Nicolussi Caviglia per 4 milioni, Kaio Jorge per 7 milioni ed infine Ranocchia al Palermo per 4 milioni.

La gara di sabato sarà ancora di più particolare per Manna. Non solo riabbraccerà, da avversario, vecchi amici nonché colleghi ma vedrà all’opera con la numero 10 il turco Kenan Yildiz che proprio lui decise di portare alla Juventus Next Gen da parametro zero. L’avventura a Napoli di Manna è stata subito impattante sotto tutti i punti di vista. Ha rifondato, per quanto sia stato possibile, una squadra portando colpi pronti all’uso come Buongiorno, Gilmour, Buongiorno, McTominay, Spinazzola, Neres e Lukaku. Un cambio di rotta importante che ha confermato la bontà di questa scelta di De Laurentiis che ha puntato su un profilo giovane d’età ma già esperto per quanto riguarda il mondo del calcio.

