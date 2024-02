Perché la spiegazione di Mazzarri sul gol di Theo fa incavolare più della sconfitta

Il Napoli al 9° posto in classifica è qualcosa che non si può e non si deve accettare. Il secondo tempo di ieri può rendere meno amaro un passo falso che rischia di pesare come un macigno in ottica zona Champions League. A fare però più male di tutto è la rete presa da Theo Hernandez, un calciatore che Giovanni Di Lorenzo ricorderà praticamente quasi per tutta la carriera visto che contro di lui si scatena come non mai. A farci riflettere è proprio una dichiarazione rilasciata da Walter Mazzarri nel post gara riguardo la rete che ha deciso l'incontro: "Era tutta la settimana che sapevamo che Theo faceva quel tipo di azione, l’avevamo preparato questo inserimento. Non voglio dire chi ha sbagliato, si è fatto un errore e dispiace. Dovevamo scappare prima su quella palla filtrante, dico solo questo". Apprezziamo la sincerità del mister, ma non possiamo che restare un po' basiti sul fatto che si sia subito gol su una situazione studiata nel dettaglio tutta la settimana.

Il cambio modulo per tentare l'assalto è stato interpretato da qualcuno come mossa della disperazione da parte di Mazzarri il quale, probabilmente, non pensava di andare sotto nel primo tempo su una azione leggibile dal punto di vista tattico. Theo Hernandez ha fatto saltare i piani del tecnico di San Vincenzo. Il fatto di inserire tutti quei calciatori offensivi non è frutto di confusione. Chi conosce Mazzarri sa che non è nuovo a queste idee. Nel suo passato di Napoli ha recuperato tantissime gare adottando questa strategia che per molti risulta essere approssimativa o folle. La prestazione non è stata tutta da buttare via, probabilmente con un pizzico di fortuna e coraggio in più si poteva venire via con qualche punto da Milano. Davanti continuano a correre per il quarto posto. Mazzarri, anche per sua stessa ammissione, non guarda la classifica. Magari lo farà anche per scaramanzia. Tuttavia una sbirciatina è meglio che la dia. Anzi, appendesse il foglio negli spogliatoi per ricordare a tutti che una squadra campione d'Italia non può sprofondare ancora di più.

RIPRODUZIONE RISERVATA